تفاهمنامه همکاری علمی، پژوهشی و فناورانه فی ما بین سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی و دانشگاه ارومیه با هدف توسعه فعالیتهای مشترک و ارتقای توان علمی و اجرایی طرفین امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این تفاهمنامه با تأکید بر گسترش فناوریهای نوین، تجاریسازی دستاوردهای علمی و بومیسازی فناوریهای کاربردی تنظیم شده و زمینه همکاری در حوزههای آموزشی، کارآموزی، پروژههای تحقیقاتی، کارگاههای تخصصی و تبادل دانش فنی را فراهم میکند.
بر اساس مفاد این توافق، دانشگاه ارومیه ارائه دورههای آموزشی مشترک، خدمات مشاوره علمی اعضای هیئت علمی و دسترسی به منابع علمی، آزمایشگاهی و کتابخانهای را بر عهده خواهد داشت. در مقابل، جهاد کشاورزی استان نیز متعهد به تأمین اطلاعات میدانی، فراهم اوری زیر ساختها و تجهیزات لازم پروژههای تحقیقاتی، پشتیبانی اجرایی و فراهمسازی دادههای تخصصی مورد نیاز برای تحقیقات مشترک شده است.
این همکاری مشترک گامی مهم در جهت تقویت ارتباط میان بخش علمی و اجرایی استان و تحقق اهداف کلان در حوزه پژوهش و فناوری به شمار میرود.