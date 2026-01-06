به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،با توجه به هماهنگی صورت گرفته با ستاد بحران استان به دلیل برودت هوا و صرفه جویی در مصرف انرژی فعالیت آموزشی همه مدارس و کودکستان‌ها درشهرستان‌های شهرکرد، فرخشهر، فارسان، بروجن، بن و کوهرنگ فردا چهارشنبه ۱۷ دی ماه به صورت غیر حضوری در شبکه شاد برگزار خواهد شد.

همچنین با توجه به دستور العمل وزارت آموزش و پرورش کلیه امتحانات داخلی فردا چهارشنبه لغو به زمان دیگری موکول خواهد شد.