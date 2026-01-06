بیمارستان صحرایی با حضور ۳۰ متخصص و ۱۰ دندانپزشک، باهمکاری سپاه لرستان و بسیج جامعه پزشکی در شهر چم پلک شهرستان چگنی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، به همت بسیجیان، بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با همکاری بسیج جامعه پزشکی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) سپاه لرستان، بیمارستان صحرایی شهدای مقاومت در مرکز بهداشتی درمانی روستایی چم پلک، مرکز بخش شاهیوند چگنی برپا شد.

فرمانده سپاه لرستان در بازدید از این بیمارستان صحرایی گفت: پزشکان فوق تخصص، متخصص و عمومی، پرستاران و کارشناسان بهداشتی و درمانی در رشته‌های مختلف بسیج جامعه پزشکی دانشگاه به مدت ۲ روز با حضور در منطقه محروم چم‌پلک شاهیوند از توابع شهرستان دوره چگنی و استقرار در مرکز بهداشتی درمانی چم پلک اقدام به ویزیت و درمان رایگان ساکنان مناطق محروم این بخش می‌کنند.