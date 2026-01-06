مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: در سال جاری بیش از ۱۰۰ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز کشور حفر و تکمیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: از ابتدای سال جاری با تلاش کارکنان سختکوش این شرکت ۱۰۱ حلقه چاه نفت و گاز در مناطق نفت خیز کشور حفر و تکمیل شده است که این میزان در مشابه پارسال تعداد چاه‌های تکمیل شده ۷۱ حلقه بوده است.

مرتضی فولادی بااشاره به اینکه چاه تعمیری ۱۷۳ مارون در میدان نفتی مارون صد و یکمین حلقه چاه بود که توسط دکل ۷۵ فتح ناوگان حفاری شرکت تکمیل نهایی شد، افزود: از چاه‌های حفر شده امسال ۸۲ حلقه درگستره عملیاتی پنج شرکت بهره برداری نفت و گاز تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تکمیل نهایی شده است.

وی ادامه داد: از مجموع چاه‌ها ۲۲ حلقه توسعه‌ای توصیفی و ۷۹ حلقه تعمیری بوده است، اظهارکرد: در این مدت ۶ حلقه چاه در حوزه شرکت نفت مناطق مرکزی، ۳ حلقه شرکت نفت فلات قاره، ۴ حلقه شرکت مهندسی و توسعه نفت و ۶ حلقه در قالب پروژه تکمیل نهایی گردید.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با بیان اینکه متراژ حفاری از ابتدای امسال تا کنون به ۱۰۳ هزار و ۴۵۶ متر به ثبت رسید، گفت: در زمان حاضر ۶۴ دستگاه حفاری ناوگان شرکت در مناطق خشکی و دریایی کشور در چرخه عملیات قرار دارد,