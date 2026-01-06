پخش زنده
فرماندار خوی با تأکید بر اینکه رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم در صدر اولویتهای مدیریت شهرستان قرار دارد، گفت: هیچگونه کوتاهی در خدمترسانی به مردم قابل اغماض نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ غلامحسین آزاد، در جریان بازدید از روستاهای بخش صفاییه اظهار کرد: حل مشکلات اقتصادی مردم، بهویژه در مناطق روستایی، اولویت نخست مجموعه فرمانداری است و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نخواهد شد.
وی با بیان اینکه برای مسئولان، تعطیلی معنا ندارد، افزود: بخشداران موظفاند مسائل و مشکلات مردم را در همان روستاها و بخشها پیگیری و حلوفصل کنند تا روستاییان برای پیگیری مطالبات خود متحمل زحمت مراجعه به شهر نشوند.
فرماندار خوی با هشدار نسبت به هرگونه کمکاری یا ترک فعل در دستگاههای اجرایی تصریح کرد: با مدیران و مسئولانی که در انجام وظایف محوله کوتاهی کنند، برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت.
آزاد، روستاها را مهمترین رکن تولید و پایه توسعه پایدار دانست و گفت: رفع مشکلات روستاییان در اولویت نخست برنامههای اجرایی شهرستان قرار دارد و برای تحقق این هدف، بهصورت شبانهروزی تلاش میکنیم.
وی خدمت به مردم را عبادت دانست و خاطرنشان کرد: خدمترسانی صادقانه، علاوه بر انجام وظیفه، تلاشی برای نمایش کارآمدی و خدمات نظام جمهوری اسلامی به مردم است.
فرماندار خوی به همراه رؤسای برخی ادارات، از روستاهای کلوانس، دنبکی و دیزجالند بازدید کرد و بهصورت چهرهبهچهره در جریان مسائل و مشکلات اهالی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع مشکلات گاز و تأمین سوخت این مناطق را صادر کرد.