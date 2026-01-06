به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، بارش سنگین برف و کولاک، مسدود شدن راه ارتباطی بسیاری از روستا‌های استان را به دنبال داشت. پس از ۱۰ روز کلیه محور‌های مواصلاتی شهر سقز باز و عملیات برف روبی جاده‌های روستایی به پایان رسید.

فرماندار سقز با اعلام اینکه ۲۷۵ روستا در شهرستان در این بارش‌ها زیر پوشش برف رفته و در برخی از روستا‌ها ارتفاع برف به دو متر رسیده عنوان کرد: صبح امروز با همکاری تیم‌های ستاد مدیریت بحران، کلیه مسیر‌های روستایی بازگشایی شده و تردد در آنها جاری است.

صابر زارعی جانشین ستاد مدیریت بحران شهرستان سقز هم با اشاره به تلاش کلیه اعضای ستاد مدیریت بحران در شهرستان گفت: ۳۷ دستگاه ماشین آلات راهداری، ۱۴ دستگاه تجهیزات و ماشین آلات مهمان برای محور‌های مواصلاتی و روستایی و بیش از ۵۰ دستگاه تجهیزات شهرداری در عملیات برف روی و پاکسازی مسیر‌های مختلف شهری و روستایی حضور داشته‌اند.

ابن عباس رئیس اداره راهداری شهرستان سقز هم از حضور انواع تجهیزات و ماشین آلات اعزامی از شهر‌های تهران، نهاوند، قزوین، زنجان، دهگلان و همچنین بنیاد مسکن، تیپ ۲۲۸ متحرک هجومی ارتش سقز، سپاه پاسداران، شرکت‌های راهسازی، شرکت توسعه معادن طلای کردستان، تیم‌های آفرود و هلال احمر در این مدت خبرداد.