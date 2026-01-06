برد تیم مقاومت شهرداری تبریز در لیگ برتر والیبال بانوان
دختران بلند قامت مقاومت شهرداری تبریز در خانه با نتیجه سه بر یک مس رفسنجان را مغلوب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،دو تیم مقاومت شهرداری تبریز و مس رفسنجان در جریان هفته ششم لیگ برتر والیبال بانوان از ساعت ۱۴ امروز در سالن توانای تبریز به مصاف هم رفتند که در نهایت میزبان سه بر یک به برتری رسید.
تبریزیها ست اول و دوم را به ترتیب ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۲۱ با پیروزی پشت سر گذاشتند. در ست سوم تیم مس ۲۵ بر ۲۳ فائق آمد و شهرداری با برتری در ست چهارم (۲۵ بر ۱۴) کار را یکسره کرد.