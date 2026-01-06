ارزش صادرات سالانه ایران به افغانستان از طریق مرز دوغارون حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: «تشکیلات اداری منطقه آزاد تجاری - صنعتی دوغارون به تازگی مستقر شده است و پیشنهاد دادیم که آن را به یک منطقه آزاد مشترک بین ایران و افغانستان تبدیل کنیم تا مرزهای جغرافیایی حذف شود و تاجران و بازرگانان بتوانند میان دو کشور رفت و آمد کنند و این پیشنهاد هم اکنون در سطح وزارتخانه های افغانستان در کابل در حال بررسی است».

غلامحسین مظفری افزود: ارزش صادرات سالانه ایران به افغانستان از طریق مرز دوغارون حدود ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار است اما سهم واردات از این کشور همسایه اندک است که با سرمایه گذاری در ایجاد صنایع تبدیلی می توان برای افزایش تراز تجاری این کشور همسایه، اقدام به وارد کردن مواد خام کرد.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی معدنی در خواف در حال شکل گیری است و یک شرکت خصوصی برای ساخت جاده میان معادن ایران و افعانستان اعلام آمادگی کرده است و صنایع معدنی همچون کنسانتره و گندله سازی در این منطقه ایجاد خواهد شد‌.

استاندار با برشمردن برخی مسایل و چالش ها بیان کرد: خراسان رضوی با همه ویژگی ها همچون مرزهای مشترک با افغانستان و ترکمنستان و معادن گوناگون، حدود ۳۰ درصد از میانگین کشوری فقیرتر است.

مظفری گفت: بسیاری از شرکت های معدنی، در حالی که ۵۰ درصد سود خود را از طریق خراسان رضوی تامین می کنند، هیچ نفعی برای این استان ندارند و حتی دفتر گردش مالی و مالیات در داخل استان ندارند.

استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه سهم مردم این استان از فعالیت‌ های اقتصادی باید افزایش یابد، اضافه کرد: پیمانکاران محلی باید رشد کنند و حتی شرکت های چندجانبه تشکیل دهند.

خراسان رضوی از طریق شهرستان های شرقیِ «صالح‌ آباد، تربت‌ جام، تایباد و خواف» ۳۰۲ کیلومتر مرز با کشور افغانستان دارد و سالانه بیش از یک میلیون مسافر به صورت رسمی از طریق مرز دوغارون تایباد وارد خراسان رضوی می شوند.

مرز دوغارون تامین کننده اصلی مایحتاج کشور افغانستان است.