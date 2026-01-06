به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سردار جمال سلمانی اظهار کرد: عصر امروز، تعدادی از اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی با بر هم زدن نظم عمومی و تخریب اموال مردم، موجب التهاب و آشوب در این شهرستان شدند.

وی افزود: حافظان امنیت برای برقراری آرامش به میدان آمدند که از سوی اخلالگران و آشوبگران، هدف گلوله قرار گرفتند که در نتیجه آن؛ یک نفر شهید و سه نفر هم زخمی شدند.

سردار سلمانی اضافه کرد: ستوان سوم احسان آقاجانی از کارکنان انتظامی استان ایلام بر اثر اصابت مستقیم گلوله اغتشاشگران در شهرستان ملکشاهی به شدت مجروح شد.

وی تشریح کرد: این مأمور فداکار که در حین مأموریت و بر اثر تیراندازی مستقیم به ناحیه قفسه سینه دچار جراحت شدید شده بود؛ با وجود تلاش بی‌وقفه کادر درمان، به دلیل شدت جراحات وارده به فیض عظیم شهادت نائل آمد و مجروحان نیز برای مداوا به مراکز درمانی منتقـل شدند.