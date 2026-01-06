پخش زنده
تجمع دختران حاج قاسم با هدف آشنایی با مکتب شهید سلیمانی با حضور ۲۸۰ نفر از دانشآموزان مهابادی در کانون فجر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امروز جمعی از دختران مهابادی با شرکت در تجمع دختران حاج قاسم، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کرده و از تداوم مکتب شهید سلیمانی گفتند.
اقشار مختلف مردم خلیفان هم امروز طی مراسمی در مسجد جامع شهر خلیفان با آرمانهای شهید سلیمانی تجدید پیمان کردند و
ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس را گرامیداشت داشتند.
دانش آموزان خلیفانی هم در این مراسم از عشق و ارادت به این شهید بزرگوار گفتند.
علی محمدیان، معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: این مراسم با هدف ترویج بیشتر فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی بیشتر دانش آموزان و نسل جوان با سیره و مکتب سردار سلیمانی برگزار شد.
اجرای سرود، تواشیح وخواندن مقاله از دیگر برنامههای مراسم بود.