به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ امروز جمعی از دختران مهابادی با شرکت در تجمع دختران حاج قاسم، به مقام شامخ این شهید ادای احترام کرده و از تداوم مکتب شهید سلیمانی گفتند.

اقشار مختلف مردم خلیفان هم امروز طی مراسمی در مسجد جامع شهر خلیفان با آرمان‌های شهید سلیمانی تجدید پیمان کردند و

ششمین سالگرد شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی مهندس را گرامیداشت داشتند.

دانش آموزان خلیفانی هم در این مراسم از عشق و ارادت به این شهید بزرگوار گفتند.

علی محمدیان، معاون پرورشی وتربیت بدنی آموزش وپرورش شهرستان مهاباد در این مراسم گفت: این مراسم با هدف ترویج بیشتر فرهنگ ایثار و مقاومت و آشنایی بیشتر دانش آموزان و نسل جوان با سیره و مکتب سردار سلیمانی برگزار شد.

اجرای سرود، تواشیح وخواندن مقاله از دیگر برنامه‌های مراسم بود.