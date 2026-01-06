پخش زنده
انفجار همراه با حریق گسترده واحد مسکونی در اصفهان ۲ فوتی برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: ظهر امروز در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۲۵ مبنی بر حادثه انفجار توام با حریق یک مجتمع مسکونی ۱۰ واحدی در خیابان میرفندرسکی، آتش نشانان به محل حادثه اعزام شدند.
مجتبی دهقانی افزود: این حادثه که در طبقه دوم ساختمان رخداده بود، در همان دقایق اولیه و قبل از رسیدن نیروهای اعزامی منجر به فوت ۲ نفر از ساکنان مجتمع مسکونی شد.
وی با اشاره به اینکه آتشنشانان با توجه به تعطیلی مدارس و ترافیک سنگین مسیر در کمتر از ۵ دقیقه به محل حادثه رسیدند و عملیات گسترده اطفا و نجات را آغاز کردند، گفت:در جریان این عملیات، بیش از ۳۰ نفر از ساکنان گرفتار در دود و حرارت با تلاش آتشنشانان از ساختمان خارج و نجات یافتند.
دهقانی گفت: در این عملیات، تعدادی از نجاتیافتگان دچار دودگرفتگی جزئی و چهار نفر از آتشنشانان نیز دچار آسیبدیدگی جزئی شدند که وضعیت عمومی تمامی افراد مساعد گزارش شده است.
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: علت وقوع این حادثه در دست بررسی است.