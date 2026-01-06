پخش زنده
مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه برگردان شبکه مسی به فیبرنوری در شهر ارومیه و ارتقای کیفیت اجرای آن با هدف جلب رضایت شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بهمن اسمعیلزاده، در نشست کنترل پروژه ۱۰۰ روزه برگردان شبکه مسی به فیبرنوری، با اشاره به اهمیت راهبردی این طرح در توسعه زیرساختهای ارتباطی استان، گفت: افزایش نظارت مستمر بر فرآیند اجرا و ارتقای کیفیت پروژه از الزامات اصلی تحقق اهداف این طرح است.
وی با تأکید بر لزوم بهرهگیری حداکثری از ظرفیت ساختمانها، مراکز مخابراتی و باجههای تلفن همگانی برای تبلیغات و اطلاعرسانی مؤثر، افزود: استفاده از روشهای نوین و علمی میتواند نقش بسزایی در تسریع روند اجرا و پیشبرد هرچه بهتر پروژه داشته باشد.
مدیر مخابرات منطقه آذربایجانغربی همچنین بر ضرورت تسریع در اتمام فرآیند لیبلزنی جعبهتقسیمهای مخابراتی (FAT) تأکید کرد و گفت: جلب رضایت مردم و رعایت حقوق شهروندان باید در تمامی مراحل اجرای پروژه بهصورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
اسمعیلزاده در ادامه با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی مستمر درباره روند اجرای پروژه، تصریح کرد: در اجرای پروژه برگردان شبکه مسی به فیبرنوری، هیچگونه تعطیلی یا تعلل پذیرفته نیست و تمامی عوامل اجرایی موظف به انجام دقیق و بهموقع تعهدات خود هستند.