به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ پس از دو پیروزی مقتدرانه تیم تنیس روی میز فولاد مبارکه سپاهان مقابل تیم‌های لبنیات قنبرزاده لار و رعد پدافند هوایی، طلایی پوشان اصفهانی امروز سه شنبه ۱۶ دی در سالن شهید دکتر حسن عضدی تهران به مصاف پالایش نفت آبادان رفتند و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شدند.

در بخش دوبل امیرحسین هدایی و میلاد عابدینیان به مصاف نوید شمس و سیدمحمد امین صمدی رفتند و با پیروزی ۳ بر صفر شادی را به جمع طلایی پوشان آوردند.

در بخش انفرادی چهار بازی اجرا شد، که در ابتدا بنیامین فرجی نابغه تنیس روی میز سپاهان رو در روی آرین غفاری قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

جواد سهرابی دیگر بازیکن سپاهان مقابل عرشیا لرستانی قرار گرفت و با پیروزی ۳ بر صفر سومین پیروزی را نصیب سپاهان در این بازی کرد.

همچنین امیرحسین هدایی به مصاف نوید شمس رفت و در یک بازی جذاب و دیدنی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد تا چهارمین پیروزی را برای سپاهان در این دیدار به ارمغان آورد.

در آخرین بازی نیز امین احمدیان از سپاهان مقابل سیدمحمد امین صمدی صف آرایی کرد و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

سپاهان در پایان مرحله نخست با کسب ۳ پیروزی از ۳ بازی مقتدرانه صدرنشین است.