به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این طرح شامل دانش‌آموزان شهر و روستا بوده و با هدف تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای و ارتقای سلامت عمومی آنان اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان تا پایان سال تحصیلی هفته‌ای دو نوبت، روز‌های یکشنبه و چهارشنبه، شیر رایگان دریافت خواهند کرد.

مسئولان آموزشی تأکید دارند مصرف شیر علاوه بر تقویت استخوان‌ها و دندان‌ها، به رشد جسمانی، افزایش انرژی و ارتقای سطح تحصیلی و اجتماعی دانش‌آموزان کمک می‌کند.

همچنین توصیه شده است دانش‌آموزان هنگام مصرف شیر به تاریخ انقضا توجه کرده و از نوشیدن شیر‌های بادکرده خودداری کنند.

مصرف شیر همراه با مواد طبیعی مانند خرما نیز برای افزایش ارزش تغذیه‌ای پیشنهاد شده است.

به گفته مسئولان، این طرح نه تنها اقدامی بهداشتی بلکه سرمایه‌گذاری مؤثر در آینده کشور محسوب می‌شود.