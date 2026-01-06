پخش زنده
امروز: -
تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان مقابل ملوان تهران به برتری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان، دو تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و ملوان تهران در چارچوب هفته ششم رقابتهای لیگ برتر والیبال بانوان، امروز سهشنبه شانزدهم دی از ساعت ۱۴ در سالن فدراسیون والیبال مقابل یکدیگر صفآرایی کردند که این دیدار در پایان با نتیجه سه بر یک به سود سپاهان به پایان رسید.
در ست نخست این دیدار ملوانیها با شروع بازی موفق شدند از طلاییپوشان امتیازگیری کنند، و در پایان این ست را با حساب ۲۰-۲۵ به سود خوب پایان دادند.
در ست دوم این دیدار، طلاییپوشان پرقدرت کار خود را آغاز کردند و با یک عملکرد دیدنی، شکست ست قبل را با نتیجه ۲۵ - ۱۲ جبران کردند.
در ست سوم، بازی باز هم حساس و نزدیک دنبال شد، اما در پایان بلندقامتان سپاهان موفق شدند با کسب نتیجه ۲۵ - ۱۹ حریف خود را مغلوب کنند.
زردپوشان سپاهان در ست چهارم و پایانیشان موفق شدند با نتیجه ۲۵ - ۱۶ این ست و سه امتیاز بازی را از آن خود کنند.