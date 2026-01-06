پخش زنده
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان، در گفتوگوی ویژه خبر ی شبکه اشراق از آغاز اجرای طرح جامع حمایتی دولت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ خانم مرادخانی با اشاره به تداوم فشارهای اقتصادی اعلام کرد این طرح ۱۵ مادهای به منظور تضمین امنیت غذایی، بهبود معیشت مردم و افزایش ثبات اقتصادی اجرا شده و دارای دو محور اصلی صیانت از معیشت مردم و حمایت از تولیدکنندگان، کسبه و اصناف است.
به گفته معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان ، هیچ یارانهای حذف نشده و یارانه ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به مصرفکننده نهایی منتقل شده است.
بر این اساس، ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر بهصورت اعتبار خرید اقلام اساسی به خانوارها اختصاص یافته که برای یک خانوار چهار نفره معادل چهار میلیون تومان در ماه است.
این اعتبار برای چهار ماه بهصورت پیشپرداخت شارژ شده و از بیستم ماه قابل استفاده خواهد بود.
مرادخانی تأکید کرد این سیاست موجب افزایش فشار معیشتی بر خانوارها نخواهد شد و افزایش قیمت کالاهای مشمول از طریق یارانه پرداختی جبران میشود.