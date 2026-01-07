پخش زنده
در این بسته، اخبار کوتاه نقاط مختلف استان گردآوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره سردار دلها در ششمین سالگرد شهادت حاجقاسم سلیمانی باحضور اقشار مختلف مردم سرو آباد برگزار شد. شهر کامیاران نیز شاهد برگزاری آیین بزرگداشت سردار سلیمانی بود.
سه اثر خیابانی از کردستان در میان ۲۳ نمایش خیابانی منتخب چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر قرار گرفتند. نمایش "حنان" به کارگردانی افشین خدری، نمایش "گلاویژ" به کارگردانی سید فریدون احمدی هر دو از سنندج و نمایش "گودو در انتظار" به کارگردانی سید سوران حسینی از مریوان در بخش خیابانی این رویداد ملی و بینالمللی حضور خواهند داشت. چهلوچهارمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر دی و بهمنماه سال جاری در شهرهای کرمان و تهران برگزار خواهد شد.
در جریان گشت و کنترل شبانه زیستگاههای حیاتوحش در حوزه چنگالماس شهرستان بیجار 2 شکارچی متخلّف دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند. به گفته رجب زاده رئیس اداره حفاظت محیط زیست بیجار از متخلّفان ۲ سر خرگوش شکار شده، یک قطار فشنگ، ۱۴ عدد فشنگ ساچمهزنی، سه عدد فشنگ چهارپاره، ۲دستگاه چراغ قوه و یک دستگاه نورافکن کشف و ضبط شده است.