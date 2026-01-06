خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به ماندگاری هوای سرد تا پایان هفته، گفت: در ۲۴ ساعت پیش رو دمای هوا تغییر محسوسی ندارد و ماندگاری هوای سرد را تا پایان هفته انتظار داریم.

لیلا امینی ادامه داد: چادگان همچنان با کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر و بیشینه (حداکثر) دمای پنج درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان اصفهان است.

وی گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان دهنده جوی پایدار در استان تا اواخر وقت جمعه ۱۹ دی ماه است و در این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: در مناطق مرکزی، صنعتی و کلانشهر اصفهان شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا تا روز پنجشنبه وجود دارد.

امینی افزود: بیشینه دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۱ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات بامداد چهارشنبه به چهار درجه سلسیوس زیر صفر می‌رسد.