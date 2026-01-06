۵ زندانی جرائم غیر عمد مالی در تکاب به همت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و مساعدت خیرین به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت میلاد با سعادت حضرت علی (ع) و روز پدر و با همت حسین عباسیان خیر نیکوکار تکابی ۵ زندانی جرائم غیر عمد مالی در این شهرستان به آغوش گرم خانواده بازگشتند.

حسین اسد زاده رییس دادگستری شهرستان تکاب در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۵ زندانی جرائم غیر عمد در تکاب به همت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و مساعدت خیرین به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

اسد زاده افزود: این ۵ زندانی جمعا بابت ۶ میلیارد ریال در زندان بودند که به همت انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان و خیر نیکوکار تکابی از زندان آزاد شدند.

وی گفت: ضمن تشکر از خیرین نیکوکار و انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان شهرستان، از خیران تکابی درخواست کرد همتی نموده و ۲۷ زندانی جرائم غیر عمد مالی زندانی این شهرستان را نیز تا قبل از سال جاری آزاد کنند.

در پایان از تعدادی از صلح یاران و خیر نیکوکار تکابی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.