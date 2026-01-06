پخش زنده
پس از بارشهای اخیر سرچشمههای سد مهاباد پرآب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ میزان ورودی آب به سد مهاباد این روزها افزایش و به دو متر مکعب بر ثانیه رسیده است، اما با این وجود همچنان در مصرف آب باید صرفهجویی کرد.
مدیر امور منابع آب شهرستان مهاباد گفت: بارشهای چند روز گذشته جان تازهای به سرشاخههای سد مهاباد بخشیده و امید را در دل مردم منطقه زنده کرده است.
خالید رحمانی افزود: ورودی آب به سد مهاباد نیز به سبب بارشهای خوب در ارتفاعات افزایش یافته است، اما با این حال بحران آب تنها با یک فصل پربارش حل نمیشود و صرفه جویی همچنان ضروری است.
وضعیت ذخیره آب سد مهاباد اگرچه امروز در مقایسه با ماههای گذشته بهتر است؛ اما بخش مهمی از مدیریت بحران آب به رفتار درست و مسئولانه ما بستگی دارد.