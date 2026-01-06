پخش زنده
امروز: -
یادواره شهدای اقتدار و بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در بقعه شیخ نوایی خوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم یادواره شهدای اقتدار و بزرگداشت شهید سردار مقاومت حاج قاسم سلیمانی با حضور خانوادههای معظم شهدا، بازاریان و اقشار مختلف مردم دارالمؤمنین شهرستان خوی و با سخنرانی حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی در بقعه متبرکه شیخ نوایی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این آیین معنوی، حجتالاسلام حجت قاسمخانی امام جمعه شهرستان خوی با تبیین جایگاه والای فرهنگ ایثار و شهادت، شهید حاج قاسم سلیمانی را نماد اخلاص، شجاعت و ولایتمداری دانست و تأکید کرد مجاهدتهای این شهید والامقام نقش تعیینکنندهای در تثبیت اقتدار جبهه مقاومت و تأمین امنیت منطقهای داشته است.
وی با اشاره به نقش شهدا در حفظ عزت و استقلال کشور، تصریح کرد پاسداشت یاد و نام شهدای انقلاب اسلامی و دفاع از آرمانهای آنان، زمینهساز تقویت بصیرت عمومی و انسجام اجتماعی در برابر توطئههای دشمنان است.
امام جمعه شهرستان خوی همچنین با بیان اینکه مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی مبتنی بر ایمان، عمل انقلابی و خدمت خالصانه به مردم است، خاطرنشان کرد تداوم راه شهدا نیازمند شناخت عمیق از اهداف آنان و عمل به ارزشهای اسلامی و انقلابی در عرصههای مختلف اجتماعی است.
این مراسم با حضور پرشور مردم، و ذکر مصائب اهلبیت علیهمالسلام و ادای احترام حاضران به مقام شامخ شهدای اقتدار و شهید سردار حاج قاسم سلیمانی به پایان رسید.