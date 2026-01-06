پخش زنده
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان یزد: ۴۵ تا ۶۵ درصد انرژی مورد نیاز افراد با مصرف نان تأمین میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دکتر محمدهادی فرح زادی با اشاره به تأثیر نان سالم در پیشگیری و کنترل دیابت، بیماریهای قلبی و عروقی، چاقی، مشکلات گوارشی و برخی سرطانهای دستگاه گوارش گفت: شیوهنامه ملی «آرد و نان کامل و سالم» توسط وزارت بهداشت و دستگاههای مرتبط تدوین و ابلاغ شده و چارچوب لازم برای ارتقای کیفیت تولید نان در کشور فراهم است.
وی اظهار داشت: پیش از این هم برنامه «نان سالم» در استان یزد اجرا میشد و اکنون دستگاههای عضو شورای آرد و نان سالم، برنامه استانی را تصویب و ابلاغ کردهاند.
رئیس دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی استان تصریح کرد: هماکنون دو کارخانه در استان یزد به تولید آرد سالم مشغول هستند و چند واحد نانوایی در سطح شهر، نان کامل به مردم عرضه میکنند.
فرح زادی با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید بستر ایجاد کارخانههای بیشتر و حمایت از نانواییهای عرضهکننده نان سالم را فراهم کنند، گفت: مردم هم باید برای انتخاب نوع نان مصرفی خود اهمیت بیشتری قائل شوند تا مسیر ارتقای کیفیت تولید در استان یزد هموار شود.
وی ادامه داد: نان کامل به دلیل وجود سبوس، سرشار از فیبر، ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن بوده و نقش مؤثری در کاهش چربی و قند خون، کنترل وزن و پیشگیری از بیماریها دارد.