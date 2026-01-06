پخش زنده
همزمان با هفته مقاومت، همایش بصیرتی « مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی » با حضور اقشار مختلف بسیج در دانشگاه آزاد اسلامی آستانهاشرفیه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، همایش بصیرتی «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» به همت حوزه مقاومت بسیج کارمندی، کارگری و اصناف و با همکاری سپاه ناحیه آستانهاشرفیه برگزار شد.
فرمانده سپاه ناحیه آستانهاشرفیه با گرامیداشت ایام ماه رجب و تسلیت شهادت حضرت زینب (س) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتبی این شهید والامقام پرداخت.
سرهنگ محمدجانی با اشاره به جایگاه ویژه اطاعتپذیری و ولایتمداری در مکتب شهید سلیمانی گفت: همانگونه که امیرالمؤمنین (ع) در فقدان مالک اشتر اندوهگین شدند، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به دلیل نقش بیبدیل سردار سلیمانی در اطاعت محض از ولایت و بصیرت انقلابی، بر پیکر این شهید بزرگوار گریستند.
وی به ماموریت حساس سردار سلیمانی در مقابله با داعش اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی در شرایطی که دشمن با جنگ سخت و جنگ شناختی بهدنبال تغییر افکار عمومی بود، هم خطر تروریسم را از مرزهای کشور دور کرد و هم با روشنگری، به شبهات مطرحشده درباره حضور ایران در سوریه و عراق پاسخ داد
سرهنگ محمدجانی با تأکید بر جهاد تبیین و لزوم آگاهسازی نسل جوان، گفت: امروز تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش و روشنگری در برابر جنگ رسانهای دشمن، یک وظیفه همگانی است.
وی خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل اعتماد به وعده الهی، تبعیت از ولایت فقیه و مجاهدت شهداست و راه عاقبتبخیری جامعه، حرکت در مسیر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی است.
در ادامه این همایش، مادر شهید جمال رضی با بیان خاطراتی از سیره اخلاقی، ایمان، ولایتمداری و روحیه جهادی فرزند شهیدش، به تبیین ویژگیهای شخصیتی این شهید والامقام پرداخت.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس از خانواده معزز شهید جمال رضی تجلیل شد و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.