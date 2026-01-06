به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، همایش بصیرتی «مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی» به همت حوزه مقاومت بسیج کارمندی، کارگری و اصناف و با همکاری سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه برگزار شد.

فرمانده سپاه ناحیه آستانه‌اشرفیه با گرامیداشت ایام ماه رجب و تسلیت شهادت حضرت زینب (س) و سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، به تبیین ابعاد شخصیتی و مکتبی این شهید والامقام پرداخت.

سرهنگ محمدجانی با اشاره به جایگاه ویژه اطاعت‌پذیری و ولایت‌مداری در مکتب شهید سلیمانی گفت: همان‌گونه که امیرالمؤمنین (ع) در فقدان مالک اشتر اندوهگین شدند، رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز به دلیل نقش بی‌بدیل سردار سلیمانی در اطاعت محض از ولایت و بصیرت انقلابی، بر پیکر این شهید بزرگوار گریستند.

وی به ماموریت حساس سردار سلیمانی در مقابله با داعش اشاره کرد و افزود: شهید سلیمانی در شرایطی که دشمن با جنگ سخت و جنگ شناختی به‌دنبال تغییر افکار عمومی بود، هم خطر تروریسم را از مرز‌های کشور دور کرد و هم با روشنگری، به شبهات مطرح‌شده درباره حضور ایران در سوریه و عراق پاسخ داد

سرهنگ محمدجانی با تأکید بر جهاد تبیین و لزوم آگاه‌سازی نسل جوان، گفت: امروز تبیین تفاوت اعتراض و اغتشاش و روشنگری در برابر جنگ رسانه‌ای دشمن، یک وظیفه همگانی است.

وی خاطرنشان کرد: قدرت بازدارندگی و اقتدار امروز جمهوری اسلامی ایران حاصل اعتماد به وعده الهی، تبعیت از ولایت فقیه و مجاهدت شهداست و راه عاقبت‌بخیری جامعه، حرکت در مسیر مکتب شهید حاج قاسم سلیمانی و پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

در ادامه این همایش، مادر شهید جمال رضی با بیان خاطراتی از سیره اخلاقی، ایمان، ولایت‌مداری و روحیه جهادی فرزند شهیدش، به تبیین ویژگی‌های شخصیتی این شهید والامقام پرداخت.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس از خانواده معزز شهید جمال رضی تجلیل شد و یاد و خاطره این شهید والامقام گرامی داشته شد.