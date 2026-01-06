پخش زنده
فرمانده سپاه شهرستان سردشت در ویژه برنامه سالگرد سردار سلیمانی با اشاره به فراز و نشیبهای تاریخ انقلاب اسلامی، گفت: نظام جمهوری اسلامی در طول سالهای گذشته روزهای تلخ و شیرین بسیاری را پشت سر گذاشته است؛ روزهای تلخی که با عظمت، اقتدار و کرامت همراه بود و روزهای شیرینی که در سایه دیانت، امامت، ولایت و مجاهدت رقم خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ سردارصمد محمد علیزاده با اشاره به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی افزود: پیش از انقلاب، ملت ایران روزهای حقارت و بیهویتی را تجربه میکرد، اما با انقلاب اسلامی، عزت و هویت به این ملت بازگردانده شد.
سردار علیزاده با یادآوری بخشی از وصیتنامه شهید حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: حاج قاسم در وصیتنامه خود میگوید خدا را شکر که ما را از نسلی به نسلی چرخاندی و ما را در زمانی به دنیا آوردی که خمینی عزیزت در زمین حضور داشت. این سخن نشاندهنده عظمت نعمت انقلاب و رهبری امام خمینی (ره) است.
وی با اشاره به حوادث و فتنههای دوران انقلاب و پس از آن گفت: ملت ایران با بصیرت، فتنهها و حوادث متعددی را پشت سر گذاشت و همین بصیرت سبب شد روز ۹ دی به عنوان روز بصیرت نامگذاری شود؛ چرا که مردم ایران شش ماه صبر و بصیرت به خرج دادند تا برخی افراد به آغوش ملت و نظام بازگردند، اما وقتی دیدند آنان با اسلام و جمهوری اسلامی مشکل دارند، در ۹ دی از همه اقشار به میدان آمدند.
سردار علیزاده تأکید کرد: دشمنان در هشت سال دفاع مقدس نتوانستند به آرزوهای خود برسند و در فتنه ۹ دی نیز شکست خوردند.
وی با بیان اینکه امروز دشمن به دنبال جدا کردن مردم از ولیفقیه است، خاطرنشان کرد: به کوری چشم دشمنان قسمخورده، ولیفقیه هرگز تنها نخواهد ماند و مردم همواره پشتیبان ولایت هستند.
سردار علیزاده در پایان با اشاره به سخن امام خمینی (ره) گفت: امام فرمودند بکشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود و امروز نیز تنها راه پیروزی ملت ایران، مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان است.