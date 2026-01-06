رایگان شدن خدماتدهی مترو و خطوط اتوبوسرانی در تبریز
شهردار تبریز از خدمات دهی رایگان مترو و خطوط بی.آر.تی طی روز چهارشنبه در این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی
،یعقوب هوشیار اظهار کرد:در پی اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی مبنی بر افزایش آلایندهها و آلودگی هوا شهروندان میتوانند روز چهارشنبه ۱۷ دی ماه به صورت رایگان از مترو و اتوبوسهای بی.آر.تی استفاده کنند.
وی هدف از این تصمیم را کاهش استفاده شهروندان از وسایل نقلیه شخصی عنوان کرد و گفت:بر همین اساس شهروندان تبریزی میتوانند به طور رایگان از این خدمات استفاده کنند.
وی از شهروندان خواست تا حد امکان از سفرهای غیر ضروری اجتناب و یا از حمل و نقل عمومی استفاده کنند.