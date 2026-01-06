به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون اقتصادی استاندار مازندران گفت: با هدفمند شدن سیاست‌های ارزی در کشور، مدیریت استان با برگزاری جلسات تخصصی، تمام تمهیدات لازم برای حفظ آرامش بازار و تداوم تولید را در دستور کار قرار داده است.

مولایی با اشاره به نشست مشترک مرغداران و شبکه بانکی استان افزود: در جلسه‌ای که به دستور استاندار مازندران برگزار شد، ۵ هزار میلیارد تومان منابع حمایتی برای پشتیبانی از مرغداران اختصاص یافت تا هیچ وقفه‌ای در روند تولید ایجاد نشود.

وی ادامه داد: در راستای تأمین کالاهای اساسی، روز گذشته ۵۰۰ تن روغن مصرفی خانگی در سطح شهرستان‌های استان توزیع و آزادسازی شد تا کمبودی در بازار و سطح جامعه وجود نداشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار مازندران با اطمینان‌بخشی به مردم استان تأکید کرد: انبارها و ذخایر کالاهای اساسی در استان با پیش‌بینی و تمهیدات لازم آماده‌سازی شده و از این نظر جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد.

مولایی همچنین به اقدامات اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: با تصمیمات استاندار مازندران، سه پهنه اصلی مناطق آزاد در استان شکل گرفته و وارد مرحله عملیاتی شده است که تاکنون بیش از یک‌هزار شرکت در این مناطق ثبت‌نام کرده‌اند و این موضوع نقش مهمی در رونق اقتصادی استان خواهد داشت.

وی در پایان با اشاره به سفر پیش‌ِروی رئیس‌جمهور به مازندران گفت: کارگروه‌های تخصصی استان برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام داده‌اند تا از این سفر در جهت تصمیم‌گیری‌های مؤثر و تحقق مطالبات و شأن مردم مازندران بهترین بهره‌برداری صورت گیرد.