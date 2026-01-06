به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفت: این زمین لرزه ساعت ۱۸:۳۷:۵۵ امروز سه شنبه ۱۶ دی ماه به بزرگی ۴.۳ درجه در مقیاس امواج درونی زمین و در عمق ۵ کیلومتری زمین در حوالی شهرستان صیدون در مرز استان‌های خوزستان و کهکیلویه و بویر احمد رخ داد.

عبدالهی افزود: کانون این زمین لرزه ۱۶ کیلومتری صیدون، ۲۰ کیلومتری دیشموک و ۲۴ کیلومتری قلعه رئیسی در استان کهگیلویه وبویر احمد بوده است و تاکنون گزارشی از خسارت‌های احتمالی این زلزله دریافت نشده است.