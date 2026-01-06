به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، به مناسبت ۱۷ رجب سالروز شهادت حضرت احمد بن موسی علیه السلام، ویژه برنامه‌هایی از امروز در این بارگاه نورانی در حال برگزاری است و تا سه روز ادامه دارد. در شب نخست برنامه‌های ایام سوگواری شهادت حضرت شاهچراغ علیه السلام، مراسمی با سخنرانی حجت الاسلام محمد شجاعی و مرثیه سرایی آقای حسن شالبافان در شبستان امام خمینی حرم برگزار شد. مراسم عزاداری ایام شهادت امین ولایت فردا و پس فردا شب با سخنرانی آیت الله محمود رجبی و حجت الاسلام شهاب مرادی و مرثیه سرایی آقایان میثم مطیعی و مجتبی رمضان برپا می‌شود.