کشف ۱۰ هزار لیتر روغن احتکاری در مشهد
۱۰ هزار لیتر روغن خوراکی احتکار شده در مشهد کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،
مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف خراسان رضوی گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان این مدیریت و پلیس نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مشهد، یک دستگاه کامیون حامل روغن خوراکی در حال خروج از انباری در بزرگراه پیامبر اعظم (ص) متوقف شد.
محسن صیادی افزود: بررسی ها نشان داد که محموله احتکار شده قرار بوده به بندرعباس منتقل شود تا قیمت های درجشده روی کالا تغییر کند.
وی ادامه داد: در مجموع در کامیون و انبار بیش از ۱۰ هزار لیتر روغن مایع داشتند.
صیادی گفت: با دستور معاون قضایی تعزیرات حکومتی، محموله توقیف و انبار پلمب شد.