به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته، مسئولان ارشد اقتصادی و صنفی استان ایلام ضمن تشریح اقدامات انجامشده برای اجرای طرحهای حمایتی دولت از جمله کالابرگ الکترونیک؛ بر لزوم ایجاد ثبات در بازار، تقویت نظارتها و حذف واسطهها برای اثرگذاری مستقیم این حمایتها بر سفره مردم تأکید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام با اشاره به تغییر نظام ارزی در تأمین کالاهای اساسی، گفت: «این یک جراحی اقتصادی است که هدف آن ساماندهی بازار و انتقال یارانه به دهکهای مختلف است.» عباس میرزاد، کمبود پیوست رسانهای قوی در ابتدای کار را عاملی برای ایجاد نگرانیهای موقت دانست و اطمینان داد؛ با اجرای کامل طرح، هم فراوانی کالا محقق شود و هم قیمتها تعدیل یابد.
وی از دو اقدام اصلی برای مدیریت بازار خبر داد:
عرضه مستقیم کالا از طریق ایجاد «روستابازارها» در مراکز بخشها و شهرها با مشارکت شهرداریها برای حذف واسطهها
و تشکیل قرارگاه نظارتی با تجمیع نیرو و امکانات دستگاههای نظارتی مانند: سازمان صمت، تعزیرات، اتاق اصناف و جهاد کشاورزی برای نظارت دقیقتر و برخورد قاطع با احتکار و گرانفروشی.
میرزاد؛ از توزیع ۸۴ تن روغن و ۳۰۰ تن برنج از امروز در سطح استان هم خبر داد و از مردم خواست تا تخلفات را به سامانه ۱۲۴ و ۳۵ گزارش دهند. رئیس اتاق اصناف و بازاریان ایلام نیز با تأیید کمبود کالاهای اساسی، خریدهای هیجانی مردم را عامل اصلی تنشهای مقطعی بازار دانست.
فیض اللهی، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی را «عدم ثبات» عنوان کرد و گفت: «نوسان قیمت ارز و کالا باعث شده است که کسبه قدرت برنامهریزی نداشته باشند و سود حقیقی عایدشان نشود.» وی خواستار ایجاد ثبات اقتصادی برای رونق کسبوکار و امنیت سرمایهگذاری شد. معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت استان هم دراین گفتوگو از تشدید بازرسیهای حضوری و هوشمند از طریق سامانهها خبر داد. کاکاخانی گفت: «هرگونه عرضه کالا با قیمتی بالاتر از نرخ مصوب روی جلد یا فاکتور، تخلف محسوب میشود و با آن برخورد خواهد شد.»
وی همراهی اکثریت اصناف با سیاستهای جدید را مثبت ارزیابی کرد.
معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی ایلام هم بر حمایت از تولیدات داخلی و توسعه «روستابازارها» برای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی تأکید کرد.
شیرخانی از ذخیرهسازی مقادیر قابل توجهی از محصولات اساسی برای ایام پایانی سال و مناسبتهای پیشرو خبر داد. وی همچنین وضعیت عرضه مرغ در استان را مطلوب خواند و قیمت مصوب مرغ گرم را کیلویی صد و پنجاه و یک هزار و ۵۰۰ تومان و مرغ منجمد را صد و بیست هزار و ۳۴۵ تومان اعلام کرد. پیشنهاد راهبردی، حذف واسطهها بود و در جمعبندی این مبحث؛ بر اجرای هرچه سریعتر «عرضه مستقیم کالا» به عنوان راهکاری کلیدی برای کاهش قیمت تمامشده برای مصرفکننده نهایی تأکید شد.