به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، محمدرضا محسنی با اشاره به اینکه فرآیند برگزاری انتخابات میان دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی از ۱۳ دی آغاز شده است، گفت: ۵۰ داوطلب در مدت ۴ روز مهلت قانونی پیش ثبت نام برای شرکت در انتخابات میان دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان بندرانزلی پیش ثبت نام کرده‌اند.

وی با اشاره اینکه از این تعداد ۴۲ نفر مرد و ۸ نفر زن هستند افزود: ۱۷ داوطلب مدرک دکترا، ۲۹ نفر مدرک ارشد و ۴ نفر مدرک کارشناسی دارند.

دبیر ستاد انتخابات استان گیلان با بیان اینکه با توجه به اینکه پیش ثبت نام داوطلبان اینترنتی بوده و اطلاعات با تاخیر در سامانه جامع انتخابات وزارت کشور بارگذاری می‌شود گفت: احتمال افزایش تعداد پیش ثبت نام داوطلبان وجود دارد.

محسنی تصریح کرد: تنها داوطلبانی که پیش ثبت نام خود را با موفقیت انجام داده‌اند، مجاز هستند که در مرحله بعدی، ثبت نام خود را نهایی کنند.