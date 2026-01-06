پخش زنده
رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: سند جامع تحول و تعالی دستور کار روزانه دستگاه قضایی استان زنجان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ حجت الاسلام فرجی برحق در جلسه شورای مدیران دادگستری استان زنجان با تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیران وکارکنان حوزههای قضایی در اجرای برنامهها و سیاستهای قوه قضاییه گفت: اشرافیت کامل مدیران حوزههای قضایی بر فرایند انجام امورات و تلاش برای حل مسائل و مشکلات و تحقق سیاستهای قوه قضاییه بسیار اثرگذار است.
وی با اشاره به سفر ریاست قوه قضاییه به استان و برگزاری چندین جلسه بصورت فشرده گفت: در این سفر پرخیرو برکت و با برسی مسائل و مشکلات قضایی استان در ابعاد مختلف به همت مدیران حوزههای قضایی برخی موانع و مشکلات موجود برطرف خواهد شد.
رئیس کل دادگستری زنجان با اشاره به اینکه لازمه داشتن دادگستری قوی توجه به سند جامع تحول و تعالی قوه قضاییه میباشد اظهار کرد: مدیران توصیه میشود اولا هر روز نسبت به مطالعه سند تحول و تعالی و اجرای دقیق آن اقدام کنند.
وی بر تعیین و تکلیف پروندههای مسن و معوق در استان زنجان تاکید کرد و گفت:استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در جهت کمک به سازمانها و نهادهایی آموزشی و بهزیستی که خدمات عمومی ارائه میکنند، مورد اهتمام قضات قرار گیرد، چرا که با این کار بخشی از مشکلات مالی این مراکز برطرف خواهد شد.
حجت الاسلام فرجی برحق با تاکید بر اینکه مدیران بر همه مسائل و موضوعات اعم از قضایی و نظارت بر مجموعه کارکنان باید مورد اهتمام قرار کنند گفت: در راستای حل و فصل دعاوی و سازش در پروندههایی که قابلیت سازش دارند از ظرفیت شورای حل اختلاف و سایر نهادهای اثر گذار استفاده شود.