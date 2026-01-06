به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ جلسه فوق‌العاده هیئت مدیره باشگاه فوتسال گیتی‌پسند در رابطه با حواشی دیدار این تیم با پالایش نفت اصفهان امروز سه‌شنبه برگزار شد.

اعضای جلسه ضمن طرح نظرات خود درباره اتفاقات نیم‌فصل، نگرانی‌های خود را ابراز و در نهایت مقرر شد که با توجه به تعطیلی لیگ، تمامی اعضای تیم تا اعلام بعدی به مرخصی بروند و ملی‌پوشان نیز به اردوی تیم ملی ملحق شوند.

همچنین تصمیم‌گیری درباره دیگر مسائل مربوط به تیم در آینده اجرا خواهد شد.

تیم فوتسال باشگاه گیتی‌پسند اصفهان، پس از شکست در دربی اصفهان مقابل پالایش نفت، در تصمیمی غیرمنتظره و قابل‌تأمل، به ملی‌پوشان خود اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی اجازه حضور در تمرینات تیم ملی را نخواهند داشت و این موضوع پس از برگزاری جلسه فوری هیئت‌مدیره باشگاه تعیین تکلیف خواهد شد.

در پی این تصمیم، شش ملی‌پوش گیتی‌پسند شامل باقر محمدی، محمدحسین درخشانی، مسعود یوسف، مهدی کریمی، علی خلیل‌وند و سعید احمدعباسی در تمرین نوبت عصر تیم ملی حاضر نشدند.

این اتفاق، برنامه‌های فنی تیم ملی را با اختلال جدی مواجه کرد، وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی، که با غیبت بخش قابل توجهی از بازیکنان مورد نظرش روبه‌رو شده، به همراه تمامی اعضای کادر فنی تیم ملی تصمیم به ترک اردو گرفت.