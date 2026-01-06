به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ داود آقازاده گفت: در پی وقوع یک فقره اسیدپاشی بر روی خانمی ۲۰ ساله که تبعهخارجی ساکن گرمسار بود ؛ پلیس بلافاصله در محل حاضر و تحقیقات فنی و تخصصی خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: ماموران کلانتری ۱۱ مصطفی خمینی، کمتر از یک ساعت، متهم ۱۶ ساله را که او هم از اتباع بخارجی است ، دستگیر مرد.

سرهنگ آقازاده با بیان اینکه متهم انگیزه خود را اختلافات شخصی با شاکی عنوان کرد، افزود: پرونده در این رابطه تکمیل و به مراجع قضایی ارسال شد.