تیم تنیس روی میز فولاد مبارکه سپاهان در سومین بازی خود در لیگ برتر ایران از سد پالایش نفت آبادان گذشت و به سومین پیروزی پپاپی خود دست پیدا کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه لیگ برتر تنیس روی میز باشگاه‌های ایران تیم فولاد مبارکه سپاهان پس از دو پیروزی مقابل تیم‌های لبنیات قنبرزاده لار و رعد پدافند هوایی، صبح امروز سه شنبه ۱۶ دی در سالن شهید عضدی تهران به مصاف پالایش نفت آبادان رفت و با نتیجه ۵ بر صفر پیروز شد.

در بخش دونفره تیم امیرحسین هدایی و میلاد عابدینیان به مصاف نوید شمس و سیدمحمد امین صمدی رفت و نخستین برد را به دست آورد.

در بخش انفرادی چهار بازی برگزار شد که در ابتدا بنیامین فرجی رو در روی آرین غفاری قرار گرفت و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد.

در ادامه جواد سهرابی دیگر بازیکن سپاهان مقابل عرشیا لرستانی قرار گرفت و با پیروزی ۳ بر صفر سومین پیروزی را نصیب سپاهان در این بازی کرد.

در چهارمین بازی امیرحسین هدایی به مصاف نوید شمس رفت و در یک بازی جذاب و دیدنی با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شد تا چهارمین پیروزی را برای سپاهان در این دیدار به ارمغان آورد.

در آخرین بازی امین احمدیان از سپاهان مقابل سیدمحمد امین صمدی صف آرایی کرد و با نتیجه ۳ بر یک پیروز شد

سپاهان در پایان مرحله نخست با کسب ۳ پیروزی از ۳ بازی مقتدرانه صدرنشین است.