مهدی ژاله چیان مدیرکل ثبت احوال استان از وجود بیش از ۴ هزار کارت هوشمند ملی آماده تحویل خبر داد که صاحبان آنها هنوز برای دریافت آن مراجعه نکرده‌اند.

۴ هزار و ۱۰۰ کارت هوشمند ملی آماده به تحویل در استان زنجان

۴ هزار و ۱۰۰ کارت هوشمند ملی آماده به تحویل در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ مدیرکل ثبت احوال استان گفت:بر اساس آمار‌های بدست آمده، ازابتدای سال تاکنون ۱۲ هزار و ۴۰۰ کارت هوشمند ملی به صاحبان آنان تحویل شده است

ژاله چیان با اشاره به ضرورت تسریع در دریافت کارت‌ها، از شهروندان خواست چنانچه به هر دلیل پیامکی مبنی بر تحویل کارت خود، دریافت نکرده‌اند می‌توانند با تلفن همراه خود با وارد کردن کد دستوری ۴*۶۰۹۰#* از وضعیت کارت ملی هوشمند خود مطلع شوند.

شهروندان می‌توانند پس از استعلام از آخرین وضعیت کارت هوشمند ملی خود با مراجعه به دفتر خدمات دولت و یا اداره درخواست کننده خدمت، نسبت به دریافت کارت هوشمند ملی خود اقدام کنند.