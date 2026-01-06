به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حمید دهرویه پس از بازدید از روند عرضه کالاهای اساسی در برخی فروشگاه های زنجیره ای سمنان به مردم اطمینان داد عجله ای برای خرید نداشته باشند زیرا ذخیره برنج ، روغن ، قند و شکر در انبارهای این استان تکمیل است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد .

وی افزود : یارانه برای تا دهک هشتم شارژ شده و خانوارهای دهک نهم نیز تا چند روز آینده از این یارانه بهره مند می شوند .

به گفته وی ، افراد دهک دهم نیز در صورت تمایل برای استفاده از یارانه می توانند در سامانه ثبت نام کنند .