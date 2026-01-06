\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u0633\u0631\u0648\u06cc\u0633 \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631\u060c \u0622\u062e\u0631\u06cc\u0646 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u062c\u0645\u0647\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u06cc\u0648\u0632\u0644\u0646\u062f \u0648 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0648\u062c\u0648\u062f \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u0645\u0648\u0631\u062f \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\n\u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631 \u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0628\u0647\u0631\u0647\u200c\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0641\u0639\u0627\u0644\u060c \u062a\u062f\u0627\u0648\u0645 \u0648 \u06af\u0633\u062a\u0631\u0634 \u062a\u0639\u0627\u0645\u0644\u0627\u062a \u0648 \u0631\u0627\u06cc\u0632\u0646\u06cc\u200c\u0647\u0627 \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u062e\u062a\u0644\u0641 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0631\u0648\u0627\u0628\u0637 \u062f\u0648\u062c\u0627\u0646\u0628\u0647 \u062f\u0631 \u0686\u0627\u0631\u0686\u0648\u0628 \u0627\u062d\u062a\u0631\u0627\u0645 \u0645\u062a\u0642\u0627\u0628\u0644 \u0648 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u062d\u0627\u0626\u0632 \u0627\u0647\u0645\u06cc\u062a \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a.