کسبه بازار قزوین با فعالیت عادی خود پیامی روشن داد؛ نه به اغتشاش و نه به ناامنی.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، بازاریان با وجود گلایه از گرانی، رکود و سختی‌های کاسبی، تأکید کردند تعطیلی بازار به ضرر خودشان و مردم است و در اغتشاشات سهمی ندارند.

آنان با اشاره به اصالت فرهنگی و اجتماعی بازار قزوین، تأکید کردند که این مجموعه همواره پیرو خط رهبری بوده و در کنار مردم ایستاده است.

بازاریان همچنین تحریم‌های خارجی را عامل اصلی فشار‌های اقتصادی دانستند و آن را «جنگ نامرئی» علیه ملت ایران توصیف کردند.

آنان با بیان اینکه بازار قزوین دانشگاهی برای شناخت نیاز‌های مردم است، اعلام کردند که وطن‌فروشی را نمی‌پذیرند و در مسیر حفظ امنیت و منافع ملی حرکت می‌کنند.