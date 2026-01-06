پخش زنده
تیم فوتبال کشاورز چوبر شفت با برتری برابر ملی پوشان سیاهکل یک هفته به پایان مسابقات به مقام قهرمانی لیگ یک فوتبال بزرگسالان گیلان فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ دست یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، چوبریها عصر دیروز با برتری ۳ بر ۱ برابر ملی پوشان سیاهکل یک هفته به پایان مسابقات به مقام قهرمانی لیگ یک فوتبال بزرگسالان گیلان رسیدند و به لیگ برتر فوتبال بزرگسالان استان گیلان صعود کردند.
گفتنی است در هفته پایانی این رقابتها یکی از دو تیم پیمان رستم آباد و صنعت چای املش بعنوان تیم دوم به لیگ برتر صعود خواهند کرد.