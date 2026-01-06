ساخت بازار ابرکوه در زمینی به وسعت سه هزار مترمربع و زیربنای ۲۷۰۰ مترمربع از سه سال پیش آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، این بازار از فضای متنوعی تشکیل شده و اثری چشم نواز از خلاقیت و نوآوری مهندسان و معماران و هنرمندان این سرزمین را به نمایش می‌گذارد.

این مجموعه دارای کتابخانه، شهربازی، رستوران و ۳۵ حجره برای فعالیت‌های تجاری است که با بهره برداری از آن زمینه اشتغال برای بیش از ۱۱۰ نفر فراهم می‌شود.

در حال حاضر این بازار ۹۰ درصد پیشرفت کار دارد و قرار است تا پایان سال به بهره برداری برسد.

بخش خصوصی برای ساخت این بنای ارزشمند ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده است.