به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی گفت: براساس آخرین پایش کیفیت هوای برخی شهرستان‌های استان امروز ناسالم بود.

سعید موسوی، با اشاره به شاخص کیفیت هوای استان براساس پایش ساعت ۱۸ امروز سه‌شنبه ۱۶ دی افزود: شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای مرکز استان ۱۷۸ و ناسالم است که شاخص ۲۴ ساعته نیز رقم ۱۶۶ را نشان می‌دهد.

موسوی اظهارکرد: همچنین شاخص لحظه‌ای کیفیت هوای اشنویه نیز ۱۵۳ و پلدشت با شاخص لحظه‌ای ۱۵۹ ناسالم گزارش شده‌اند.

وی گفت: بوکان با شاخص ۱۰۱ و مهاباد با شاخص ۱۱۲ برای گروه‌های حساس ناسالم هستند.

موسوی افزود: براساس اطلاعات دریافت شده از ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا و تداوم این وضعیت توصیه می‌شود، شهروندان از مشارکت عمومی و از هرگونه فعالیت که منجر به افزایش آلودگی هوا می‌شود، از جمله روشن کردن آتش در معابر، سوزاندن لاستیک، عملیات قیرکاری، عمرانی و مانند آن خودداری کنند.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی، به بیماران قلبی و ریوی مبتلا به آسم توصیه کرد: از فعالیت‌های بدنی، بخصوص در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان از منزل خارج نشوند.