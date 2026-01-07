شهرداری اصفهان با اختصاص ۱۶ همت به حمل‌ونقل، راهبردهای کلان کاهش آلودگی هوا را اجرایی کرد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: توسعه خطوط ریلی، مدیریت هوشمند ترافیک و مسیرهای پاک، نقش محوری در ارتقای کیفیت هوای شهر دارد که شهرداری اصفهان با اختصاص ۱۶ همت به حمل‌ونقل، راهبردهای کلان کاهش آلودگی هوا را اجرایی کرد.

سعید ساکت با اشاره به رویکردهای کلان مدیریت شهری در کاهش آلودگی هوا تاکید کرد: مبنای اقدامات شهرداری در این حوزه سند جامع آلودگی هوای شهر اصفهان است که با نظارت مستمر اداره‌کل محیط زیست استان رصد می‌شود و اقدامات مدیریت شهری بخشی از پازل کلان کاهش آلودگی هوا را تشکیل می‌دهد.

وی با اشاره به نقش راهبردی شورای اسلامی شهر و کمیسیون تخصصی حمل‌ونقل و هوشمندسازی در هدایت این اقدامات گفت: این کمیسیون همراهی مؤثری با مدیریت شهری در مسیر کاهش آلودگی هوا و ارتقای حمل‌ونقل عمومی داشته است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان تأکید کرد: شفافیت در بودجه و هزینه‌کرد طرح ها از اولویت‌های مدیریت شهری است. از مجموع بودجه ترافیکی شهر، بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان به اقدامات زیرساختی حوزه حمل‌ونقل و ترافیک اختصاص یافته است.

ساکت با اشاره به توسعه حمل‌ونقل ریلی ادامه داد: بیش از ۹ هزار میلیارد تومان از این اعتبار به توسعه خطوط قطار شهری شامل طرح های تکمیلی خط یک، خط دو و برنامه‌ریزی برای خط سه اختصاص یافته است. در حال حاضر، خط یک قطار شهری با جابه‌جایی روزانه حدود ۱۲۰ هزار نفر، نقش مؤثری در کاهش تردد خودروهای شخصی دارد.

وی افزود: توسعه شبکه معابر و تکمیل حلقه‌های ترافیکی نیز از دیگر اولویت‌هاست و طرح هایی مانند حلقه چهارم ترافیکی و هلال ترافیکی شرق شهر تاکنون ۱۴ کیلومتر آن افتتاح شده و بقیه در حال اجراست. همچنین طرح های بزرگ معابر شامل شهید آیت‌الله رئیسی و شهید فخری‌زاده، با اعتبار حدود ۳,۷۰۰ میلیارد تومان، نقش مؤثری در توزیع بار ترافیکی شهر ایفا می‌کنند.

وی با اشاره به رشد اعتبارات ترافیکی نسبت به سال‌های گذشته گفت: این افزایش بودجه، با لحاظ تورم، بیانگر اولویت ویژه مدیریت شهری برای توسعه حمل‌ونقل پاک و عمومی است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان همچنین درباره ناوگان اتوبوسرانی و حمل‌ونقل عمومی بیان کرد: بیش از ۲,۰۰۰ میلیارد تومان برای افزایش ناوگان و ارتقای کیفیت خدمات اختصاص یافته تا روزانه بیش از ۴۰۰ هزار نفر در ۱۰۷ خط و ۲,۸۰۰ کیلومتر مسیر جابه‌جا شوند.

ساکت با اشاره به اهمیت مدیریت هوشمند ترافیک، گفت: استقرار بیش از ۸۵۰ دوربین نظارتی و ۱۰۰ دوربین ثبت تخلف با اعتبار ۳ هزار میلیارد ریال، نقش مهمی در کاهش ترافیک و بهبود کیفیت هوا داشته است. شواهد مهرماه امسال حاکی از کاهش بیش از ۵۹ درصدی طول و سطح ترافیک در دو هفته ابتدایی این ماه است.

وی افزود: توسعه مسیرهای پاک، دوچرخه و اسکوتر با اعتبار ۵۳ میلیارد تومان، نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی، افزایش ناوگان تاکسی برقی از ۷۰۰ به ۹۱۷ دستگاه و واگذاری ۱۸۰ تاکسی برقی، از جمله اقدامات مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

ساکت همچنین از برنامه بازسازی، تعمیرات و بهینه‌سازی اتوبوس‌ها و پیگیری قرارداد خرید ۱۰۰ دستگاه اتوبوس برقی خبر داد و تأکید کرد: این اقدامات به‌صورت مرحله‌ای و در نیمه ابتدایی سال آینده عملیاتی خواهد شد.