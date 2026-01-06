به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، معاون پشتیبانی اموردام جهاد کشاورزی استان کردستان با اشاره به اینکه از ابتدای امسال تاکنون مقدار ۵۵ هزار تن نهاده دامی شامل ذرت، جو و کنجاله سویا در بین مرغداران و دامداران استان توزیع شده است گفت: سامانه بازارگاه، آماده ثبت خرید واحد‌های تولیدی است.

فهری همچنین گفت: مرغ منجمد تا پایان سال در فروشگاه‌های تعیین شده عرضه می‌شود.