به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس اداره شیلات پلدختر در حاشیه بازدید از مزرعه تکثیر بچه‌ماهی خاویاری در مجتمع شیلاتی چم گز این بازدید اظهار کرد: این مجتمع با ظرفیت تولید یک میلیون قطعه بچه‌ماهی خاویاری، گامی مهم در توسعه صنعت خاویاری استان برداشته و می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز داخلی استان، پاسخگوی تقاضای استان‌های دیگر نیز باشد.



امین قنبری به ظرفیت‌های آبزی‌پروری شهرستان‌های پلدختر و معمولان اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۱۶ مزرعه پرورش ماهیان گرمابی با تولید سالانه ۹۵ تن، ۸ مزرعه فعال پرورش ماهیان سردابی با تولید ۴۰۰ تن و همچنین تولید ۱۰۰ تن گوشت خاویار در این منطقه فعال است.



قنبری درباره مجتمع چم گز نیز توضیح داد: این مجتمع با ظرفیت نهایی ۶۰۰ تن گوشت و ۲۵ تن خاویار طراحی شده که فاز اول آن با تولید ۱۰۰ تن گوشت و یک تن خاویار به بهره‌برداری رسیده است.



وی تأکید کرد: با راه‌اندازی بخش تکثیر و تولید یک میلیون قطعه بچه‌ماهی خاویاری، نه‌تنها استان خودکفا می‌شود، بلکه امکان صادرات به دیگر استان‌ها نیز فراهم خواهد شد.



رئیس اداره شیلات پلدختر با اشاره به آمادگی دو مجتمع دیگر برای واگذاری به بخش خصوصی گفت:مجتمع اناررود با ظرفیت ۲۰۰ تن پرورش ماهیان سردابی و پیشرفت ۱۰۰ درصدی، و مجتمع رنگین‌بان با ظرفیت ۱۰۰۰ تن و پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد، آماده واگذاری به سرمایه‌گذاران خصوصی هستند.