رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس از جمع‌آوری بیش از یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان کمک نقدی و غیرنقدی توسط خیرین خبر داد و گفت: با توجه به رشد مهاجرت به این شهرستان، تعداد مددجویان تحت پوشش بهزیستی در سال آینده احتمالاً دو برابر خواهد شد.

خبرگزاری صدا و سیما، ابوالفضل کرمانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس، در تشریح اقدامات حمایتی این اداره اظهار کرد: در جریان مشارکت خیرین، قریب به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد و علاوه بر آن، تعدادی کمک غیرنقدی نیز به مددجویان اهدا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به پنج دستگاه ویلچر و یک دستگاه بالابر اشاره کرد. به گزارشابوالفضل کرمانی، رئیس اداره بهزیستی شهرستان پردیس، در تشریح اقدامات حمایتی این اداره اظهار کرد: در جریان مشارکت خیرین، قریب به یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان کمک نقدی جمع‌آوری شد و علاوه بر آن، تعدادی کمک غیرنقدی نیز به مددجویان اهدا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به پنج دستگاه ویلچر و یک دستگاه بالابر اشاره کرد.

وی افزود: یکی از خیرین بزرگوار نیز با هدف کمک به جامعه هدف بهزیستی، یک قطعه زمین به مساحت ۲ هزار متر مربع واقع در انتهای فاز هشت شهرستان پردیس را به این مجموعه اهدا کرده است.

کرمانی با اشاره به آمار پرونده‌های تحت پوشش بهزیستی پردیس گفت: در حال حاضر، تعداد پرونده‌های حوزه توانبخشی به حدود سه هزار پرونده رسیده و در حوزه زنان سرپرست خانوار نیز بیش از ۳۰۰ پرونده فعال وجود دارد. همچنین در حوزه اورژانس اجتماعی، نزدیک به دو هزار پرونده در دست رسیدگی است.

رئیس اداره بهزیستی پردیس در پایان با تأکید بر رشد جمعیت و مهاجرت به این شهرستان تصریح کرد: «با توجه به شرایط موجود، پیش‌بینی می‌شود تعداد مددجویان تحت پوشش بهزیستی در سال آینده با رشد قابل توجهی مواجه شود و حتی به دو برابر میزان فعلی برسد.