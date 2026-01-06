وزیر خارجه کوبا: برای خاکمان جانمان را فدا کنیم
برونو رودریگز بارییا، وزیر خارجه کوبا، با انتقاد شدید از رئیسجمهور آمریکا گفت: برای خاکمان حاضریم جانمان را فدا کنیم.
ا برونو رودریگز بارییا، وزیر خارجه کوبا، با انتقاد شدید از رئیسجمهور آمریکا، تأکید کرد که دونالد ترامپ جهل کامل نسبت به واقعیتهای کوبا دارد و همچنان دستور دروغین و تهدیدآمیز خود علیه این کشور را تکرار میکند.
برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا گفت: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ناآگاهی کامل خود از واقعیت اوضاع کوبا را نشان داد و دروغ هایی را تکرار میکند که سیاستمداران کوبایی-آمریکایی و گروههای دیگری با منافع خاص آن را ترویج میکنند.
ترامپ در اظهارات خود به عمد سیاست جنایتکارانه اش مبتنی بر محاصره و جنگ شدید اقتصادی علیه کوبا را نادیده میگیرد. ملت مبارز ما که به تاریخ مبارزاتی خود وفادار است، از کشور خود در برابر تهاجم امپریالیستی دفاع خواهد کرد.
بارییا اعلام کرد: «رئیسجمهور آمریکا در اظهارات خود سیاستهای جنایتکارانهای را که مبتنی بر محاصره اقتصادی و فشارهای اقتصادی علیه کوبا است، نادیده میگیرد. این سیاستها باعث آسیب، رنج و یأس خانوادههای کوبایی شده است».
وی همچنین تأکید کرد «ملت کوبا که به تاریخ مقاومت و مبارزه خود وفادار مانده، آماده دفاع از سرزمین خود در برابر هرگونه تجاوز امپریالیستی است، و «برای این سرزمین، آمادهایم جانهای خود را فدا کنیم».