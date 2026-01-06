دادستان کرمان: دستگاه قضایی با هرگونه اخلال در بازار، بدون اغماض و با قاطعیت برخورد خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، دادستان عمومی و انقلاب کرمان در بازدید میدانی از واحد‌های عرضه عمده کالا‌های اساسی در شهر کرمان افزود: بازرسی از واحد‌های عرضه عمده و خرده کالا‌های اساسی با همراهی بازرسان محسوس و نامحسوس مستمر در حال انجام است و با هرگونه تخلف، برخورد قانونی می شود.

مهدی بخشی ادامه داد: گشت‌های مشترک با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهاد‌های نظارتی از جمله فراجا، اداره کل اطلاعات و اطلاعات سپاه مستمر انبار‌ها و واحد‌های صنفی را رصد می‌کنند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله احتکار، گران‌فروشی یا عرضه خارج از شبکه، پرونده متخلفان در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مراجع قضایی ارجاع و رسیدگی خواهد شد.

بخشی با تأکید بر نقش بازرسی‌های نامحسوس در کشف تخلفات گفت: علاوه بر حضور بازرسان محسوس دربازار ، نیرو‌های نامحسوس نیز در قالب طرح‌های ویژه، فعالیت واحد‌های صنفی را به‌صورت دقیق زیر نظر دارند و گزارش‌های میدانی و مستند از وضعیت عرضه و ذخیره کالا ارائه می‌دهند.

وی این شیوه نظارت را ابزاری مؤثر برای شناسایی تخلفات پنهان دانست و افزود: نظارت هوشمند و چندلایه، امکان سوءاستفاده از شرایط اقتصادی را به حداقل می‌رساند.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان، مشارکت مردمی را یکی از ارکان اصلی نظارت بر بازار دانست و گفت: گزارش‌های مردمی نقش مهمی در شناسایی محتکران و متخلفان دارد و شهروندان می‌توانند با اطلاع‌رسانی به موقع، دستگاه قضایی را در صیانت از حقوق عمومی یاری کنند.

مهدی بخشی درباره نحوه برخورد با گران‌فروشی افزود: هر واحد صنفی که کالایی را با نرخ قدیم خریداری کرده باشد، موظف است همان نرخ را در فروش اعمال کند و فروش کالا بر اساس قیمت‌های جدید در این شرایط، تخلف محسوب می‌شود.

وی افزود: در مواردی که کالا‌ها مشمول ارز ترجیحی نیستند، بررسی و رسیدگی در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، اما در صورت لزوم، دادسرا نیز به موضوع ورود خواهد کرد.