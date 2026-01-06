بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای حذف رانت ارز ترجیحی و اعطای آن به مصرف کنندگانن، کالابرگ ۴ میلیون تومانی برای هر شهروند به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خانوار‌های حمایتی در دهک‌های اول تا سوم از فردا چهارشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید طرح جدید کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

با آغاز دوره جدید طرح حمایتی دولت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اطلاعیه‌ای مهم درباره نحوه تخصیص و زمان استفاده از کالابرگ الکترونیکی منتشر کرد. این طرح جدید که اعتبار چهار ماهه (هر نفر ۴ میلیون تومان) به صورت یکجا به حساب سرپرست خانوار واریز می‌کند، با هدف تسهیل دسترسی خانوار‌ها به۱۱ قلم کالای اساسی اجرا شده است.

بر اساس اطلاعیه رسمی، زمان شروع خرید با کالابرگ برای دهک‌های مختلف به شرح زیر است:

دهک‌های اول تا سوم (تحت پوشش نهاد‌های حمایتی): از چهارشنبه۱۷ دی ۱۴۰۴

دهک‌های ۱ تا ۳: از جمعه ۱۹ دی ماه

دهک‌های ۴ تا ۷: از دوشنبه ۲۲ دی ماه

سایر خانوارها: از یکشنبه ۲۸ دی ماه

نکته مهم: اعتبار هر ماه به صورت مجزا قابل مصرف است و در صورت استفاده نشدن مانده اعتبار ماهانه، به ماه‌های بعد منتقل خواهد شد و نگران اتمام اعتبار نباشید.

جزئیات اعتبار و اقلام مشمول

در این دوره، اعتبار ۴ میلیون تومانی برای هر سرپرست خانوار (معادل اعتبار چهار ماهه) به حساب واریز شده است. از این مبلغ، سهم هر فرد یک میلیون تومان در ماه است که قابل مصرف خواهد بود.

کالا‌های اساسی تحت پوشش کالابرگ: مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، قند و شکر، روغن، ماکارونی، برنج، شیر کم چرب، ماست کم چرب و پنیر.

ویژگی‌های کلیدی طرح کالابرگ جدید (مزایای اصلی)

این طرح با انعطاف‌پذیری بالا برای کاربران طراحی شده است:

۱-انتخاب آزاد کالا و برند: مشمولان هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاصی ندارند.



۲- خرید چند مرحله‌ای: امکان خرید در چند نوبت در طول ماه وجود دارد.



۳-انتقال اعتبار: اعتبار استفاده نشده هر ماه به ماه بعد منتقل می‌شود.



۴-پوشش گسترده فروشگاهی: طرح در بیش از ۲۶۰ هزار فروشگاه شامل ۱۱ فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ (مانند افق کوروش، اتکا، جانبو و...) اجرا می‌شود.

نحوه استعلام مانده اعتبار و ثبت‌نام افراد جدید

برای اطمینان از شارژ شدن حساب و مشاهده فروشگاه‌های طرف قرارداد:

روش‌های استعلام: اپلیکیشن «شمیم»، پیام‌رسان «بله»، و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰*.

مرکز تماس: برای پاسخگویی به سؤالات، با شماره ۶۳۶۹-۰۲۱ تماس بگیرید.

توجه ویژه:

تمامی یارانه بگیران فعلی، حذف شدگان یک سال اخیر، بازنشستگان و کارمندان به صورت خودکار مشمول این طرح هستند و نیازی به ثبت‌نام مجدد نیست.

سایر هموطنانی که جزو گروه‌های بالا نیستند، می‌توانند از روز شنبه۲۰ دی‌ماه به مدت ۱۵ روز با مراجعه به سامانه hemayat.sfara.ir درخواست خود را ثبت کنند.

هشدار امنیتی: هموطنان عزیز لطفاً مراقب پیام‌ها و لینک‌های جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامک‌های رسمی از سرشماره V.Refah اعتماد نمایند. در صورت مشاهده هرگونه تخلف فروشگاهی، شکایت خود را در اپلیکیشن شمیم ثبت نمایید.