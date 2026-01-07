چهارمین رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه برگزار می‌شود

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، از برگزاری چهارمین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» روز پنج‌شنبه ۱۸ دی با هدف ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خانواده‌ها خبر داد.