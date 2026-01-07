چهارمین رویداد جهادی زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه برگزار میشود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر، از برگزاری چهارمین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» روز پنجشنبه ۱۸ دی با هدف ارتقای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی خانوادهها خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، مرتضی پروانه با بیان اینکه سلامت خانواده زیربنای تعالی و پویایی جامعه است، اظهار کرد: رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» با رویکرد خدمترسانی تخصصی و رایگان، بهویژه برای زنان و خانوادهها، برنامهریزی شده و مجموعهای از خدمات پزشکی، درمانی، مشاورهای و آموزشی را در بر میگیرد.
وی افزود: در این رویداد، خدمات تخصصی از جمله زنان و زایمان، داخلی، اطفال، چشمپزشکی، دندانپزشکی، روانشناسی، تغذیه و ارتوپدی به صورت رایگان ارائه میشود تا گامی مؤثر در جهت افزایش سطح سلامت عمومی برداشته شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با اشاره به بخش مشاورهای این برنامه گفت: خدمات مشاوره خانواده، مشاوره رواندرمانی، مشاوره باروری و جوانی جمعیت، مشاورههای بیمهای، تعاون، اشتغال و روابط کار از دیگر بخشهای مهم این رویداد است که با حضور متخصصان و کارشناسان مجرب ارائه خواهد شد.
وی بر نقش آموزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی در حوزه سلامت فرد، خانواده و جامعه و مهارتآموزی از برنامههای مکمل این رویداد جهادی است که با استقبال عموم مردم همراه خواهد بود.
پروانه یادآور شد: چهارمین رویداد جهادی «زنان، سلامت خانواده و تعالی جامعه» روز پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۴ در شهرستان بوشهر، روستای کرهبند، مدرسه شهید زائرانگالی برگزار میشود و حضور عموم مردم در این برنامه آزاد است.